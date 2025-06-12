Число погибших на борту и на земле вследствие падения лайнера Air India на жилой район – более 290 человек - СМИ

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 290 человек стали жертвами катастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии. Об этом со ссылкой на полицию сообщило агентство Reuters.

Речь идет о погибших, находившихся на борту лайнера, а также на земле, поскольку самолет упал на жилой район.

Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, разбился на территории общежития медицинского колледжа сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабад на западе Индии. Он выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон.