Все люди на борту потерпевшего крушение «Дримлайнера» Air India, по предварительным данным, погибли
15:40 12.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все 242 человека, находившиеся на борту разбившегося в Индии самолета авиакомпании Air India, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщил агентству The Associated Press представитель индийской полиции.
«Похоже, в авиакатастрофе никто не выжил», — сказал он, добавив, что самолет упал в жилом районе с офисами. «Некоторые местные жители также могли погибнуть», — отметил полицейский.
Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India упал на территории общежития медицинского колледжа спустя несколько минут после взлета из аэропорта города Ахмедабад на западе Индии. Он выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон.
НОВОСТИ
- 17:20 12.06.2025
- Поставлять ракеты Taurus Украине Германия не планирует – Писториус
- 17:05 12.06.2025
- Президент Ирана: Обогащение [урана] будет продолжаться, и мы не отступимся от этого
- 15:00 12.06.2025
- Россия и Украина произвели обмен группами пленных
- 13:30 12.06.2025
- Потерпевший крушение самолет Air India упал на здание общежития для врачей
- 12:45 12.06.2025
- Посол США в России Линн Трейси вскоре завершит свою миссию
- 12:40 12.06.2025
- Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение в Индии
- 11:45 12.06.2025
- Госдеп США отзывает второстепенный персонал из ряда посольств на Ближнем Востоке - СМИ
- 10:45 12.06.2025
- В Москве при раскопках найдена Печать князя Великого Ивана Васильевича
- 10:30 12.06.2025
- Глава Роскосмоса обозначил задачи на будущее, стоящие перед госкорпорацией
- 10:00 12.06.2025
- Связь от Starlink скоро официально заработает в Казахстане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать