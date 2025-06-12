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Все люди на борту потерпевшего крушение «Дримлайнера» Air India, по предварительным данным, погибли

15:40 12.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все 242 человека, находившиеся на борту разбившегося в Индии самолета авиакомпании Air India, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщил агентству The Associated Press представитель индийской полиции.

«Похоже, в авиакатастрофе никто не выжил», — сказал он, добавив, что самолет упал в жилом районе с офисами. «Некоторые местные жители также могли погибнуть», — отметил полицейский.

Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India упал на территории общежития медицинского колледжа спустя несколько минут после взлета из аэропорта города Ахмедабад на западе Индии. Он выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон.

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