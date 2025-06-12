Потерпевший крушение самолет Air India упал на здание общежития для врачей
13:30 12.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потерпевший катастрофу на западе Индии самолет Air India упал на здание общежития для врачей. Об этом сообщил на брифинге офицер местной полиции.
«По предварительной информации, самолет авиакомпании Air India, направлявшийся в Лондон, потерпел крушение, упав на общежитие для врачей. В течение 2-3 минут полиция и другие службы прибыли на место. <…> Здесь работают все службы», — сказал он.
Самолет Boeing 787 Dreamliner упал сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабад на западе Индии. Он выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон. На его борту находились 242 человека. Телеканал NDTV сообщил, что есть выжившие в катастрофе.
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