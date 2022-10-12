ФСБ пресекла теракт украинских спецслужб на транспортном терминале в Брянске

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ пресекла теракт на транспортном терминале в Брянске, готовившийся украинскими спецслужбами, задержан гражданин Украины, прибывший из Киева через Эстонию. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности пресечена подготовка украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин Украины, 1967 г. р., который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств», — сообщили в ЦОС.

«Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием», — отметили в ФСБ.