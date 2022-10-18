Сроки окончания частичной мобилизации Дмитрий Песков не стал пока уточнять

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал уточнять, когда можно ожидать подписания Владимиром Путиным указа об окончании частичной мобилизации.

«Нет, пока нет», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, может ли он сказать, будет ли такой документ подписан в течение двух недель. Ранее сам президент рассказал журналистам на пресс-конференции в Астане, что частичная мобилизация почти заканчивается и примерно за две недели процесс завершится.