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НОВОСТИ

Сроки окончания частичной мобилизации Дмитрий Песков не стал пока уточнять

20:30 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал уточнять, когда можно ожидать подписания Владимиром Путиным указа об окончании частичной мобилизации.

«Нет, пока нет», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, может ли он сказать, будет ли такой документ подписан в течение двух недель. Ранее сам президент рассказал журналистам на пресс-конференции в Астане, что частичная мобилизация почти заканчивается и примерно за две недели процесс завершится.

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