Сроки окончания частичной мобилизации Дмитрий Песков не стал пока уточнять
20:30 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нет, пока нет», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, может ли он сказать, будет ли такой документ подписан в течение двух недель. Ранее сам президент рассказал журналистам на пресс-конференции в Астане, что частичная мобилизация почти заканчивается и примерно за две недели процесс завершится.
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