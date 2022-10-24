Отказ техники и ошибка экипажа являются основными версиями крушения Су-30 в Иркутске — СК

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основными версиями крушения самолета Су-30 в Иркутске являются отказ техники и ошибка экипажа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего — отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», — говорится в сообщении.