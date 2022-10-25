Привилегии зарплатных клиентов Сбера стали доступны подключившимся к программе «Персональный зарплатный проект»
11:22 25.10.2022
Клиенты программы «Персональный зарплатный проект» Сбера в октябре получили доступ к привилегиям зарплатных клиентов.
Программа «Персональный зарплатный проект» запущена в августе. Она предназначена для тех клиентов банка, которые не могут оформить зарплатную карту Сбера. Теперь это и необязательно. Для получения доступа к привилегиям «зарплатников» достаточно просто подключить услугу и переводить зарплату с карты другого банка на карту Сбера. На третий месяц после выполнения условий программы клиенты получат доступ к привилегиям и продуктам зарплатных клиентов СберБанка.
К числу таких привилегий относятся: пониженная ставка по потребительскому кредиту (скидка до 2 процентных пунктов); скидка на налоговый вычет (до 15%), на страховку от мошенников (20%), а для новых клиентов - подписка СберПрайм на три месяца за один рубль и скидка 30% на сотовую связь от СберМобайла.
«Мы предлагаем всем получать зарплату на карту Сбера, ведь это удобно и надежно, - сказала Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка. - Если кто-то не может этого сделать, то мы предлагаем воспользоваться программой «Персональный зарплатный проект», которая позволяет получать привилегии, как и у зарплатных клиентов. Среди них - и более низкие ставки по кредитам на любые цели, и скидки на страховку и налоговый вычет. Мы постоянно совершенствуем наши сервисы и разрабатываем новые программы, чтобы всё большему числу людей было удобно и выгодно получать зарплату на карты Сбера».
Доступно для владельцев Android с мобильным приложением СберБанк Онлайн версии не менее 12.20 и iOS c версией не менее 14.0.
Чтобы подключиться к программе, на главном экране в разделе «Сервисы» нужно выбрать секцию «Поступления» - «Зарплата» - «Пополнять самостоятельно». После этого - подтвердить доход через портал Госуслуги, следовать подсказкам в разделе «Зарплата» и переводить часть оклада на карту Сбера в течение двух месяцев подряд.
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