У "Твиттера" появится совет по модерации контента - Маск

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В социальной сети «Твиттер» появится совет, который займется модерацией контента. Об этом в пятницу сообщил американский предприниматель Илон Маск, недавно приобретший соцсеть.

«Твиттер» сформирует совет по модерации контента с самыми разными точками зрения. До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений касательно контента или восстановлений [заблокированных] аккаунтов», — написал бизнесмен на своей странице в соцсети.