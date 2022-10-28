У "Твиттера" появится совет по модерации контента - Маск
21:45 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Твиттер» сформирует совет по модерации контента с самыми разными точками зрения. До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений касательно контента или восстановлений [заблокированных] аккаунтов», — написал бизнесмен на своей странице в соцсети.
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