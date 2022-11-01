Cоюзные силы продвигаются на угледарском направлении - Пушилин
09:00 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил ТАСС, что союзные силы продвигаются на угледарском направлении.
«Продвигаемся», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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