В Севастополе сбит БПЛА - губернатор
09:20 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Моряки Черноморского флота сбили летающий беспилотник на севере Севастополя, сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
«В районе Любимовки (микрорайон на севере Севастополя — прим. ТАСС) наши моряки сбили БПЛА», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Новости
- 09:32 01.11.2022
- В Уголовном кодексе РФ хотят прописать наказание для уклонистов от мобилизации
- 09:05 01.11.2022
- Атака на Черноморский флот частично шла в коридоре, по которому вывозится зерно — Путин
- 09:00 01.11.2022
- Cоюзные силы продвигаются на угледарском направлении - Пушилин
- 23:45 31.10.2022
- Путин о переговорах с Украиной: Мы подождем. Может быть, созреют какие-то необходимые условия
- 23:35 31.10.2022
- На месте взрывов на газопроводах СП-1 и СП-2 были обнаружены воронки в три и пять метров глубиной - Путин
- 23:30 31.10.2022
- Путин о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном: Его пока нет
- 22:05 31.10.2022
- Совместное заявление лидеров России, Армении и Азербайджана (полный текст)
- 21:35 31.10.2022
- Путин, Алиев и Пашинян беседовали в Сочи более двух часов
- 21:30 31.10.2022
- Лидеры России, Армении и Азербайджана согласовали совместное заявление
- 21:20 31.10.2022
- В ООН не считают атаку на Севастополь нарушением условий зерновой сделки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать