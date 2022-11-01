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В Севастополе сбит БПЛА - губернатор

09:20 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Моряки Черноморского флота сбили летающий беспилотник на севере Севастополя, сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.

«В районе Любимовки (микрорайон на севере Севастополя — прим. ТАСС) наши моряки сбили БПЛА», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

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