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НОВОСТИ

В Уголовном кодексе РФ хотят прописать наказание для уклонистов от мобилизации

09:32 01.11.2022 Источник: Известия

Госдума занялась устранением пробелов в законодательстве, которые были выявлены в ходе частичной мобилизации. Так, например, уголовная ответственность для граждан за отказ от участия в ней при отсутствии отсрочки до сих пор не прописана. В УК есть лишь ответственность за уклонение от срочной службы. Как рассказали «Известиям» источники в ГД, в ближайшее время депутаты и сенаторы от «Единой России» внесут в нижнюю палату парламента поправки в УК, подразумевающие наказание для уклонистов от мобилизации в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Авторы законопроекта пояснили, что речь в документе не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой.

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