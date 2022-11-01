Около 70 тысяч человек вывезены с правобережной части Херсонской области — Сальдо
11:00 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 70 тысяч жителей правобережной части Херсонской области уже вывезены на левый берег Днепра. Об этом во вторник заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Порядка уже 70 тысяч официально выехавших и вывезенных с правой стороны Днепра, из Херсона, из Херсонской агломерации, они по большей части расположились на территории Херсонщины, на левобережье», — сказал он.
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