В Москве выявили менее 500 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 485 против 579 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Впервые с 5 июля в столице зафиксировано менее 500 случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего в Москве с начала пандемии выявили 3 231 352 случая заражения.