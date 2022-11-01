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НОВОСТИ

В Москве выявили менее 500 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 485 против 579 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Впервые с 5 июля в столице зафиксировано менее 500 случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего в Москве с начала пандемии выявили 3 231 352 случая заражения.

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