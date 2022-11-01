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НОВОСТИ

Росгвардия за неделю выявила 27 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

13:00 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Росгвардии за неделю выявили в Херсонской и Запорожской областях 27 пособников ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Военнослужащие и сотрудники Росгвардии продолжают выполнять задачи по обеспечению общественного порядка в Херсонской и Запорожской областях. За неделю подразделения Росгвардии выявили 27 подозреваемых в пособничестве ВСУ», — говорится в сообщении.

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