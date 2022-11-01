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НОВОСТИ

Лукашенко считает недопустимым продолжение конфликтов в рамках ОДКБ

13:05 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недопустимости углубления конфликтов с участием государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Конфликт этот надо заканчивать (межу Азербайджаном и Арменией — прим. ТАСС). И не дай бог мы еще будем разжигать конфликт на таджикско-кыргызской границе. Это тоже недопустимо. Надо это заканчивать. Это не дело, что в рамках ОДКБ мы не можем прекратить эти конфликты», — отметил Лукашенко во вторник на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Слова белорусского президента приводит агентство БелТА.

«Мы очень серьезно должны обсудить эти вопросы на очередной сессии ОДКБ», — заявил Лукашенко.

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