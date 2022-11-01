0
0
115
НОВОСТИ

Собственники стратегических предприятий должны определить свою позицию по СВО — Клишас

13:20 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Топ-менеджеры и собственники стратегических и социально значимых предприятий должны четко определить свою позицию в отношении специальной военной операции (СВО) РФ на Украине, но обязывать их на законодательном уровне делать это не стоит. Такое мнение выразил во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Так он отреагировал на сообщение о том, что бывший владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков, который ранее сообщил об отказе от российского гражданства, удалил соответствующий пост со своей страницы в соцсети «Инстаграм» (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Суета Тинькова вокруг отказа от российского гражданства еще раз подтверждает то, что все крупные собственники, особенно стратегических и социально значимых предприятий, должны четко определить свою позицию в отношении СВО», — написал Клишас в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 01.11.2022
Срочники, поступающие на службу, не будут направляться в зону СВО
0
35
14:00 01.11.2022
Армия Сербии приведена в повышенную боеготовность из-за ситуации в Косове и Метохии
0
65
13:32 01.11.2022
К концу октября инфляция в РФ составила 13% против примерно 18% в апреле — Мишустин
0
117
13:05 01.11.2022
Лукашенко считает недопустимым продолжение конфликтов в рамках ОДКБ
0
164
13:00 01.11.2022
Росгвардия за неделю выявила 27 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
0
145
12:32 01.11.2022
У греческого острова Эвбея затонул парусник с 68 мигрантами, спасены 9 человек
0
180
12:20 01.11.2022
В Москве выявили менее 500 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
171
12:05 01.11.2022
Специальность «Русский язык» осталась всего в четырех вузах Украины
0
218
12:00 01.11.2022
Чистая прибыль Saudi Aramco за 9 месяцев 2022 года выросла в 1,7 раза
0
219
11:33 01.11.2022
Мэр Собянин пригласил москвичей принять участие в мероприятиях Дня народного единства и годовщины Парада 1941 года
0
222

Возврат к списку