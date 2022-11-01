Собственники стратегических предприятий должны определить свою позицию по СВО — Клишас

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Топ-менеджеры и собственники стратегических и социально значимых предприятий должны четко определить свою позицию в отношении специальной военной операции (СВО) РФ на Украине, но обязывать их на законодательном уровне делать это не стоит. Такое мнение выразил во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Так он отреагировал на сообщение о том, что бывший владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков, который ранее сообщил об отказе от российского гражданства, удалил соответствующий пост со своей страницы в соцсети «Инстаграм» (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Суета Тинькова вокруг отказа от российского гражданства еще раз подтверждает то, что все крупные собственники, особенно стратегических и социально значимых предприятий, должны четко определить свою позицию в отношении СВО», — написал Клишас в своем телеграм-канале.