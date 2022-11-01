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Хафтар обещает решающую битву, если иностранные наемники добровольно не уйдут из Ливии

15:32 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) — вооруженными силами, поддерживающими парламент Ливии в восточной части страны, фельдмаршал Халифа Хафтар пообещал начать решающее сражение по изгнанию иностранных сил и наемников, если они добровольно не покинут ливийскую территорию. Об этом он заявил в ходе своего выступления в ливийском регионе Эль-Джуфра.

«Если мирные усилия, направленные на вывод из страны иностранных сил и наемников, не увенчаются успехом, мы приступим к решающей битве за освобождение Ливии», — отметил фельдмаршал, слова которого привел во вторник новостной портал «Афригейт ньюс». Хафтар добавил, что его силы «будут действовать в соответствии с волей ливийского народа после того, как все предыдущие попытки завели в тупик и принесли неутешительные результаты».

«Мы не призываем к войне, — подчеркнул командующий ЛНА, — а являемся сторонниками мира и сотрудничества, призывают к войне те, кто направил в нашу страну своих солдат и наемников».

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