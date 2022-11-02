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НОВОСТИ

Россия и Белоруссия ведут совместное военное планирование — Шойгу

13:32 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства ведут совместное военное планирование, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду на заседании коллегии оборонных ведомств двух стран, прошедшем в режиме видео-конференц-связи.

«Принята общая военная доктрина, ведется совместное военное планирование, функционируют региональные группировки войск, а также единая система противовоздушной обороны», — акцентировал внимание глава Минобороны РФ.

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