Представители ИГ в Афганистане усилили вербовку - секретарь СБ РФ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители ИГ в Афганистане в последнее время активизировал вербовку, сейчас там уже около 3,5 тыс. боевиков, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая в четверг на встрече с коллегами из стран СНГ.

«Действующий в Афганистане филиал ИГИЛ (прежнее название террористической группировки ИГ, запрещена в РФ) „Вилаят Хорасан“ в последнее время активизировал деятельность по развертыванию новых лагерей подготовки боевиков и вербовке новых сторонников. На текущий момент их численность составляет около 3 500 боевиков», — указал Патрушев.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка «Исламское государство» (до 2014 г. — «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.