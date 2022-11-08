Белый дом не раскрывает каналы диалога с РФ, чтобы сохранить их — помощник Байдена
09:00 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация поддерживает контакты с Россией на высоком уровне, но не будет раскрывать конкретные каналы, чтобы защитить их.
«Мы в администрации [президента США Джо] Байдена имеем возможность взаимодействовать с российской стороной на высоком уровне, чтобы иметь контакты, сокращать риски, доносить сигналы о последствиях возможного применения ядерного оружия, — отметил он в понедельник на онлайн-мероприятии, организованном нью-йоркским Советом по международным отношениям. — Мы не раскрываем каналы, которые у нас есть, чтобы защитить эти каналы. Я не могу сказать больше, чем сегодня».
Так Салливан прокомментировал материал газеты «Уолл-стрит джорнэл» о его контактах с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
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