Кредиты физлицам за 10 месяцев 2022 года выросли на 6,7%
12:20 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кредитование физических лиц в РФ за 10 месяцев 2022 года, по предварительным данным, выросло на 6,7%, ипотека по итогам девяти месяцев показала рост на 12%. Об этом в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Кредитование физических лиц также растет, хотя и существенно затормозило по сравнению с прошлым годом с учетом просадки весной и в октябре — 6,7% за 10 месяцев). Ипотека за 9 месяцев выросла на 12%, и это с учетом очень низких показателей в марте — апреле», — сказала она, добавив, что при этом в октябре регулятор наблюдает снижение выдач ипотечных кредитов на 20%, однако сам портфель показывает рост.
НОВОСТИ
- 13:20 08.11.2022
- Минтруд РФ предлагает упростить процедуру признания человека нуждающимся в соцобслуживании
- 13:05 08.11.2022
- Спецназ полиции непризнанного Косова занял КПП на административной линии
- 13:00 08.11.2022
- По предварительным данным, над акваторией Севастополя сбит беспилотник
- 12:51 08.11.2022
- Автовладельцы из Москвы и Подмосковья не будут платить за проезд по Московскому скоростному диаметру
- 12:32 08.11.2022
- Договор об ОСАГО не распространяется на нового собственника автомобиля — ВС РФ
- 12:05 08.11.2022
- В России выявили 4 320 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 08.11.2022
- ЕК не считает потолок цен на газ лучшим средством борьбы с энергокризисом — Bloomberg
- 11:52 08.11.2022
- СберМобайл дарит подарки в Зеленый день
- 11:32 08.11.2022
- Структурная трансформация экономики РФ продлится не один год — Набиуллина
- 11:20 08.11.2022
- Байдена назвали "абсолютным Пиноккио"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать