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Кредиты физлицам за 10 месяцев 2022 года выросли на 6,7%

12:20 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кредитование физических лиц в РФ за 10 месяцев 2022 года, по предварительным данным, выросло на 6,7%, ипотека по итогам девяти месяцев показала рост на 12%. Об этом в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Кредитование физических лиц также растет, хотя и существенно затормозило по сравнению с прошлым годом с учетом просадки весной и в октябре — 6,7% за 10 месяцев). Ипотека за 9 месяцев выросла на 12%, и это с учетом очень низких показателей в марте — апреле», — сказала она, добавив, что при этом в октябре регулятор наблюдает снижение выдач ипотечных кредитов на 20%, однако сам портфель показывает рост.

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