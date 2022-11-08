Автовладельцы из Москвы и Подмосковья не будут платить за проезд по Московскому скоростному диаметру

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Автомобилисты Москвы и Подмосковья будут пользоваться Московским скоростным диаметром (МСД) бесплатно. При этом со 2 января проезд для транзитных автомобилей по новой столичной магистрали станет платным. Бесплатно курсировать по Московскому скоростному диаметру получат возможность все личные машины и наземный городской транспорт с номерами Москвы и Московской области, такси с лицензией на работу в мегаполисе и Подмосковье, а также междугородние автобусы. Грузовой транспорт без специального пропуска по МСД ездить не сможет.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, мэр Сергей Собянин поставил задачу – сделать так, чтобы МСД работал в первую очередь как внутригородская магистраль, которую удобно было бы использовать жителям Москвы и Подмосковья.

Напомним, Московский скоростной диаметр – самый масштабный проект дорожного строительства мегаполиса, магистраль объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Большую часть трассы начала действовать в сентябре, южный участок собираются ввести в эксплуатацию в 2023 году. МСД уже сегодня входит в десятку самых популярных дорог столицы. Каждый день по его основному участку – Северо-Восточной хорде – проезжает около 250 тысяч машин. Как прогнозируют представители Департамента транспорта Москвы, после запуска всего МСД количество машин на магистрали увеличится до 400 тыс. и потому эксперты сформировали механику работы платного проезда по ней, чтобы транзитный трафик не мешал местным жителям.