Как минимум 12 стран проявляют интерес к участию в БРИКС — Лавров

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глобальное объединение БРИКС пользуется растущим авторитетом на мировой арене, как минимум 12 стран заинтересованы стать его участниками. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

По словам главы МИД РФ, структура, которая называется БРИКС и объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику, достаточно востребована. «Интерес к этому глобальному объединению весьма и весьма высок и продолжает расти, — отметил он. — Это не только Алжир, Аргентина, Иран. На самом деле таких стран больше дюжины».