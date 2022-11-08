На БРИКС в случае его расширения придется около 40% мировой экономики
17:12 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в случае включения новых участников — Саудовской Аравии, Турции, Египта и Алжира — будет приходиться около 40% мировой экономики. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных МВФ за 2022 год.
Если считать ВВП по паритету покупательной способности этих государств, эта цифра будет превышать 38,2%.
На них также приходится 45% всего населения планеты и 37,5% суши.
Кроме того, доля этих стран в мировом годовом урожае пшеницы превышает 51,4%, риса — 56,1%.
В понедельник алжирские власти подали официальную заявку на присоединение к группе БРИКС, сообщил информационный портал «Аш-Шурук» со ссылкой на специального посланника МИД страны по международному партнерству Лейлу Зерруги.
Ранее заявку также подавали Иран и Аргентина. О своем намерении вступить в БРИКС заявляли Каир, Анкара и Эр-Рияд.
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