В ЦБ РФ считают, что восстановление экономики страны займет больше времени

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восстановление российской экономики займет больше времени, чем ожидалось ранее. Об этом говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике, опубликованным во вторник.

«Спад ВВП в 2022 году будет меньше, но восстановление займет больше времени, чем ожидалось ранее», — пишут авторы доклада. В ЦБ напомнили, что ранее регулятор улучшил прогноз по ВВП на 2022 год. Сокращение составит 3-3,5% против 4-6%, ожидавшихся ранее. «В то же время шоки предложения, вероятно, будут более растянутыми во времени», — отмечается в докладе.