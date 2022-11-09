0
0
0
НОВОСТИ

ФАС предлагает индексировать оптовые цены на газ для всех потребителей

19:45 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индексация тарифов на газ необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации, сообщает Минэкономразвития России.

ФАС предлагает индексировать оптовые цены на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) на 8,5% с 1 декабря 2022 года, говорится в проекте приказа службы.

«Рост регулируемых тарифов и цен на газ долгое время сдерживался — правительство РФ в последние 3 года индексировало тарифы до двух раз ниже инфляции. Это позволяло контролировать их уровень, делая индексацию более плавной и менее заметной для потребителей. Нынешняя индексация тарифов на газ необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:29 09.11.2022
Росатому присвоена оценка в «зеленой» зоне в рамках национального ESG-рейтинга
0
80
19:16 09.11.2022
Месяц повышенных бонусов от СберСпасибо ожидает клиентов СберПремьера и СберПервого
0
97
19:13 09.11.2022
Сбер предлагает скидки на квартиры и ипотеку в Зеленый день
0
90
19:08 09.11.2022
Депутат Никита Чаплин: Добровольцы-участники СВО и их семьи должны быть защищены так же, как ветераны боевых действий
0
106
19:00 09.11.2022
На произведения искусства для сохранения традиционных ценностей в РФ будет формироваться госзаказ
0
107
18:32 09.11.2022
Министр обороны РФ отдал приказ отвести войска за Днепр
0
236
18:15 09.11.2022
Курс НВП в школах будет обязательным - Минпросвещения
0
174
17:40 09.11.2022
Продление зерновой сделки будет зависеть от выполнения ее российской части — Захарова
0
221
17:12 09.11.2022
Украинская армия практически полностью перешла на натовское вооружение — Марочко
0
252
17:00 09.11.2022
РФ не сможет продать весь объем нефти, который она поставляла в Европу - глава МЭА
0
257

Возврат к списку