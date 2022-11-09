ФАС предлагает индексировать оптовые цены на газ для всех потребителей
19:45 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индексация тарифов на газ необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации, сообщает Минэкономразвития России.
ФАС предлагает индексировать оптовые цены на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) на 8,5% с 1 декабря 2022 года, говорится в проекте приказа службы.
«Рост регулируемых тарифов и цен на газ долгое время сдерживался — правительство РФ в последние 3 года индексировало тарифы до двух раз ниже инфляции. Это позволяло контролировать их уровень, делая индексацию более плавной и менее заметной для потребителей. Нынешняя индексация тарифов на газ необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации», — говорится в сообщении.
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