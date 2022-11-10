Индия не согласна с миропорядком, в котором ряд стран считаются выше других — Минобороны
16:32 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия не согласна с таким миропорядком, при котором некоторые страны считаются выше других, и полагает, что безопасность — это коллективная задача. Об этом заявил в четверг министр обороны Индии Раджнатх Сингх, выступая в Колледже национальной обороны.
«Я хотел бы сказать вам, что проведение нашей стратегической политики должно быть нравственным. Индия не согласна с мировым порядком, в котором некоторые государства считаются выше других. Индия в своих действиях руководствуется идеей равенства между людьми и достоинства, которая является частью нашего древнего этоса», — приводит слова министра информационное агентство ПТИ.
По его мнению, миру следует предусмотреть возможность создания глобальной структуры, чтобы безопасность стала действительно коллективным предприятием. Он также призвал международное сообщество к согласованным усилиям по противодействию серьезным возникающим угрозам безопасности, таким как кибератаки и информационная война. По словам Сингха, информационная война может угрожать политической стабильности.
«Развертывание информационной войны стало наиболее очевидным в продолжающемся конфликте между Россией и Украиной. На протяжении всего конфликта социальные сети служили полем битвы для обеих сторон, чтобы распространять конкурирующие нарративы о войне и изображать конфликт на собственных условиях», — отметил Сингх. Он также добавил, что кибервойна повышает уязвимость критической инфраструктуры.
НОВОСТИ
- 11:00 10.11.2022
- В Иране разработали первую гиперзвуковую баллистическую ракету
- 18:32 09.11.2022
- Министр обороны РФ отдал приказ отвести войска за Днепр
- 18:15 09.11.2022
- Курс НВП в школах будет обязательным - Минпросвещения
- 17:12 09.11.2022
- Украинская армия практически полностью перешла на натовское вооружение — Марочко
- 14:32 09.11.2022
- Тяжелые бои идут у Павловки, которую нужно взять для освобождения Угледара — Пушилин
- 11:20 09.11.2022
- Ракета КНДР пролетела около 250 км — Минобороны Японии
- 10:05 09.11.2022
- Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве
- 22:48 08.11.2022
- Представители РФ и США могут вскоре встретиться в рамках договора СНВ-3 - СМИ
- 16:00 08.11.2022
- Диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв при попытке скрыться
- 15:00 08.11.2022
- Российские военные уничтожили ударным дроном танк ВСУ, скрывавшийся в городской застройке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать