Индия не согласна с миропорядком, в котором ряд стран считаются выше других — Минобороны

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия не согласна с таким миропорядком, при котором некоторые страны считаются выше других, и полагает, что безопасность — это коллективная задача. Об этом заявил в четверг министр обороны Индии Раджнатх Сингх, выступая в Колледже национальной обороны.

«Я хотел бы сказать вам, что проведение нашей стратегической политики должно быть нравственным. Индия не согласна с мировым порядком, в котором некоторые государства считаются выше других. Индия в своих действиях руководствуется идеей равенства между людьми и достоинства, которая является частью нашего древнего этоса», — приводит слова министра информационное агентство ПТИ.

По его мнению, миру следует предусмотреть возможность создания глобальной структуры, чтобы безопасность стала действительно коллективным предприятием. Он также призвал международное сообщество к согласованным усилиям по противодействию серьезным возникающим угрозам безопасности, таким как кибератаки и информационная война. По словам Сингха, информационная война может угрожать политической стабильности.

«Развертывание информационной войны стало наиболее очевидным в продолжающемся конфликте между Россией и Украиной. На протяжении всего конфликта социальные сети служили полем битвы для обеих сторон, чтобы распространять конкурирующие нарративы о войне и изображать конфликт на собственных условиях», — отметил Сингх. Он также добавил, что кибервойна повышает уязвимость критической инфраструктуры.