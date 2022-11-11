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НОВОСТИ

Глава Минюста Японии уйдет в отставку после скандальных заявлений о смертных приговорах

10:32 11.11.2022 Источник: Газета.Ru

Премьер-министр Японии Фумио Кисида решил снять с должности министра юстиции Японии Ясухиро Ханаси из-за его скандальных заявлений о смертной казни. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

На текущий момент официальных заявления от кабмина Японии или реакции Ханаси на сообщения в СМИ нет.

Накануне министр заявил, что занимается «простецкой работой», ставя печати на приказы о смертных приговорах, чем лишь обеспечивает себе попадание в СМИ вместо хорошего оклада или симпатии среди избирателей.  Газета.Ru

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