КНР в ходе встречи Си Цзиньпина с Байденом настроена на нормализацию отношений с США — МИД
12:05 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайская сторона настроена на нормализацию отношений с Соединенными Штатами в ходе запланированной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом на острове Бали в Индонезии, где на следующей неделе пройдет саммит Группы двадцати (G20). Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Мы, прежде всего, будем стремиться к тому, чтобы китайско-американские отношения вернулись в нормальное русло», — сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста о том, чего ожидает Пекин от предстоящей встречи лидеров двух стран.
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