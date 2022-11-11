0
0
154
НОВОСТИ

КНР в ходе встречи Си Цзиньпина с Байденом настроена на нормализацию отношений с США — МИД

12:05 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайская сторона настроена на нормализацию отношений с Соединенными Штатами в ходе запланированной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом на острове Бали в Индонезии, где на следующей неделе пройдет саммит Группы двадцати (G20). Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы, прежде всего, будем стремиться к тому, чтобы китайско-американские отношения вернулись в нормальное русло», — сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста о том, чего ожидает Пекин от предстоящей встречи лидеров двух стран.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 11.11.2022
Путин не будет выступать на G20 и АТЭС
0
34
13:05 11.11.2022
В Херсоне остаются 80-100 тысяч жителей, их выезд продолжается — мэр
0
64
13:00 11.11.2022
Песков не стал говорить о решении военных по Херсону
0
75
12:58 11.11.2022
В СберСтраховании жизни выяснили, кто копит со страховкой
0
75
12:45 11.11.2022
В Сбербанке стартует Зеленая неделя для бизнеса
0
97
12:32 11.11.2022
Более трети россиян отметили рост цен на мясо и птицу - опрос
0
123
12:20 11.11.2022
В Москве выявили 925 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
118
12:00 11.11.2022
В России выявили 5 554 случая заражения ковидом за сутки
0
168
11:32 11.11.2022
В США начались международные учения, имитирующие бои с военными РФ в Европе — СМИ
0
216
11:20 11.11.2022
Суд арестовал руководителя компании, реставрировавшей башни Кремля
0
221

Возврат к списку