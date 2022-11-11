КНР в ходе встречи Си Цзиньпина с Байденом настроена на нормализацию отношений с США — МИД

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайская сторона настроена на нормализацию отношений с Соединенными Штатами в ходе запланированной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом на острове Бали в Индонезии, где на следующей неделе пройдет саммит Группы двадцати (G20). Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы, прежде всего, будем стремиться к тому, чтобы китайско-американские отношения вернулись в нормальное русло», — сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста о том, чего ожидает Пекин от предстоящей встречи лидеров двух стран.