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Норвежские экоактивисты пытались приклеить себя к полотну Эдварда Мунка «Крик»

17:32 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экоактивисты природоохранного движения Stopp Oljeletinga! («Остановите разведку нефти!») пытались приклеить себя к раме знаменитой картины Эдварда Мунка «Крик» в Национальном музее Норвегии, но сотрудники сумели предотвратить повреждение произведения. Об этом сообщил в пятницу телеканал Эн-эр-ко.

«Мы прибыли на место происшествия после сообщения охранников о задержании трех человек, которые намеревались приклеить себя к картине», — заявил представитель полиции Осло Руне Хеккельстранд. Он отметил, что картина не повреждена, а нарушителей заключат под стражу.

«Цель нашей акции — вывести людей из состояния апатии и как можно скорее начать желаемый диалог», — приводит телеканал слова одного из активистов, имя которого не называется.

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