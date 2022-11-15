ВС РФ предложил уйти от оглашения в суде полного текста приговора

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России предложил уйти от обязанности оглашения полного текста приговора в суде. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ одобрил к внесению в Госдуму Пленум Верховного суда.

Согласно предлагаемым поправкам, приговор будет составляться в полном объеме, но в суде будет оглашаться лишь его вводная и резолютивная части (в которых указываются данные о личности подсудимого, статьи, в которых обвиняется, и какое решение в отношении него принял суд — прим. ТАСС). Полный текст приговора с оценкой доказательств и выводами суда должен вручаться на руки подсудимому, его защитнику, обвинителю, а также при наличии их ходатайств — потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям.