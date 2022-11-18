Пентагон не собирается меняять расстановку сил в Польше
22:50 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США не намерены каким-либо образом менять расстановку американских сил и средств в Польше в свете падения ракеты на востоке республики. Об этом заявила в четверг заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге для журналистов.
«Как вы знаете, министр [обороны США] ранее на этой неделе говорил со своим польским коллегой. Министр также ясно дал понять вчера после встречи контактной группы по Украине, что мы предложили оказать поддержку Польше в проведении данного расследования. Но в плане расстановки и перемещения сил и тому подобного ничего не изменилось <…> в Польше», — сказала она.
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