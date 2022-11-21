Россия распространяет дезинформацию в Африке - Макрон
11:20 21.11.2022 Источник: Газета.Ru
Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в распространении дезинформации для продвижения своего «хищнического проекта» в Африке, где Франция потерпела военные неудачи.
В интервью TV5 Monde в кулуарах конференции франкоязычных стран в Тунисе он сказал, что существует «хищнический проект» по распространению дезинформации в африканские страны, который является «политическим проектом, финансируемым Россией, иногда другими».
«Ряд держав, которые хотят распространить свое влияние в Африке, делают это, чтобы навредить Франции, навредить ее языку, посеять сомнения, но прежде всего преследуют определенные интересы», — заявил глава европейского государства. Газета.Ru
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