Группа евродепутатов хочет включить спутниковое вещание в санкции против РФ — Politico
13:32 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа из 39 депутатов Европарламента считает, что спутниковое вещание должно быть включено в следующий пакет санкций в отношении России. Об этом пишет в понедельник газета «Политико» со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо, направленное верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.
В марте этого года ЕС запретил вещание на территории сообщества телеканала RT и работу агентства Sputnik. По словам автора письма, французский спутниковый оператор Eutelsat («Ютелсат») и люксембургская SES продолжили предоставлять услуги для вещания в Европейском союзе, России, Африке и на Украине.
«К сожалению, действующая законодательная база и решения Совета не обеспечивают достаточной правовой основы для запрета всех российских каналов вещающих в ЕС», — говорится в тексте.
Составители обращения заявили, что в следующий пакет санкций должен быть включен полный запрет на вещание российских телеканалов и радиостанций, которые «распространяют дезинформацию» о конфликте на Украине.
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