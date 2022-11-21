Группа евродепутатов хочет включить спутниковое вещание в санкции против РФ — Politico

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа из 39 депутатов Европарламента считает, что спутниковое вещание должно быть включено в следующий пакет санкций в отношении России. Об этом пишет в понедельник газета «Политико» со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо, направленное верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

В марте этого года ЕС запретил вещание на территории сообщества телеканала RT и работу агентства Sputnik. По словам автора письма, французский спутниковый оператор Eutelsat («Ютелсат») и люксембургская SES продолжили предоставлять услуги для вещания в Европейском союзе, России, Африке и на Украине.

«К сожалению, действующая законодательная база и решения Совета не обеспечивают достаточной правовой основы для запрета всех российских каналов вещающих в ЕС», — говорится в тексте.

Составители обращения заявили, что в следующий пакет санкций должен быть включен полный запрет на вещание российских телеканалов и радиостанций, которые «распространяют дезинформацию» о конфликте на Украине.