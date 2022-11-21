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НОВОСТИ

РФ и Таджикистан создают общую систему ПВО, так как напряженность в регионе растет — посол

17:12 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание объединенной региональной системы ПВО РФ и Таджикистана необходимо, поскольку ситуация в регионе становится напряженной. Об этом заявил ТАСС в своем первом интервью посол РФ в Душанбе Семен Григорьев, который сегодня вручил верительные грамоты президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

«Договорная база для этого (создания объединенной системы ПВО России и Таджикистана — прим. ТАСС) уже существует. Наши страны согласны с тем, что это сотрудничество необходимо, поскольку ситуация в регионе имеет тенденцию к росту напряженности», — отметил он.

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