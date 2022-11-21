РФ в этом году уже добилась уровня самообеспечения по мясу в 100,8% — Путин
19:20 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень самообеспечения России мясной продукцией в нынешнем году уже превысил 100%, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на мероприятии по вопросам развития отечественной селекции и генетики.
«У нас уровень самообеспечения по мясу, по мясной продукции <…> в соответствии с доктриной продовольственной безопасности должен быть не менее 85%. А в этом году мы уже добились 100,8%, и это, безусловно, показательный, хороший результат, с чем я всех, кто работает по этому направлению, поздравляю», — сказал глава государства.
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