Глава Пентагона заявил министру обороны КНР о необходимости диалога — Reuters
09:32 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минобороны США Ллойд Остин на встрече с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в Камбодже заявил о важности поддержания диалога между двумя странами для уменьшения рисков в отношениях, а также о необходимости улучшения «кризисной» коммуникации. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Пата Райдера.
Кроме того, Остин сказал своему китайскому коллеге, что США привержены политике «одного Китая», а также выразил беспокойство ситуацией вокруг КНДР, передает агентство.
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