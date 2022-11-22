Глава Пентагона заявил министру обороны КНР о необходимости диалога — Reuters

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобороны США Ллойд Остин на встрече с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в Камбодже заявил о важности поддержания диалога между двумя странами для уменьшения рисков в отношениях, а также о необходимости улучшения «кризисной» коммуникации. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Пата Райдера.

Кроме того, Остин сказал своему китайскому коллеге, что США привержены политике «одного Китая», а также выразил беспокойство ситуацией вокруг КНДР, передает агентство.