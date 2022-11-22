Президент Польши в разговоре с пранкерами заявил, что не хотел бы «войны с Россией»

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Президент Польши Анджей Дуда в день падения ракеты на востоке республики заявил, что не хотел бы допустить «войны с Россией» вследствие этого инцидента. Соответствующее заявление польский президент сделал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые тогда позвонили ему, представившись президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В опубликованном во вторник в соцсетях пранкеров видео мнимый Макрон интересуется у Дуды, не увязывает ли тот позицию Киева по инциденту с постоянными запросами президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках оружия. «Поверь мне, я крайне осторожен. Я не обвиняю русских, <…> — сказал Дуда. — Эмманюэль, думаете, мне война с Россией нужна? Нет. Поверьте, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией, и я крайне осторожен, поверьте. Крайне осторожен».