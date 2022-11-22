Ограничения цен на газ в ФРГ будут иметь обратную силу и начнут действовать с января
15:12 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Германии приняло решение, что меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление, которые должны были действовать с 1 марта, будут иметь обратную силу и начнут действовать с января. Об этом во вторник сообщило издание «Шпигель» со ссылкой на имеющийся в его распоряжении законопроект.
По его информации, запланированные ограничения цен на газ должны вступить в силу с 1 марта следующего года, однако потребители также должны получить льготы в той же степени за январь и февраль «ретроспективно». Данные меры вводятся на срок до апреля 2024 года. Они, как пишет «Шпигель», обойдутся правительству ФРГ в 54 млрд евро.
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