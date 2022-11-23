Проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о помощи Армении согласован — Зась
12:05 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по оказанию помощи Армении согласован. Об этом заявил в среду генсек организации Станислав Зась, выступая на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
«В целом согласован проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения, подготовленный на основании выводов и предложений мониторинговой миссии ОДКБ», — сказал он.
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