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Проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о помощи Армении согласован — Зась

12:05 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по оказанию помощи Армении согласован. Об этом заявил в среду генсек организации Станислав Зась, выступая на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

«В целом согласован проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения, подготовленный на основании выводов и предложений мониторинговой миссии ОДКБ», — сказал он.

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