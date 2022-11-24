Польша выступает за потолок цен на российскую нефть на уровне $30 за баррель - Politico

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство стран Евросоюза согласны с потолком цен на российскую нефть на уровне $65-70 за баррель, однако Польша выступает за потолок на уровне $30 за баррель. Об этом сообщает в четверг газета «Политико» со ссылкой на неназванных дипломатов и официальных лиц в ЕС.

Как пишет издание, послы стран объединения «с утра до поздней ночи» обсуждали максимальный уровень потолка цен, но не смогли его согласовать. Польша также хочет увязать вопрос нефти с новым пакетом санкций в отношении России.

Два дипломата заявили изданию, что позиция Варшавы затягивает принятие решения о потолке цен и очередном пакете ограничений.