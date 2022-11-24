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Запад так увлекся обвинениями РФ, что осудил обстрелы ЗАЭС, не указав виновных — Мирошник

10:20 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители стран Запада на заседании Совета Безопасности ООН по Украине так увлеклись обвинениями России, что осудили обстрелы Запорожской АЭС, не указав, что их совершают украинские ВС. Об этом заявил ТАСС бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

«Западные партнеры» украинского режима на заседании так активно высказывали обеспокоенность обстрелами Запорожской АЭС, что забыли сказать, что обстрелы вели украинские военные формирования по приказу верховного главнокомандующего — [президента Украины Владимира] Зеленского. В потоке обвинений России им, похоже, показалось это не важным», — сказал он.

Как сообщило ранее Минобороны РФ, украинские военные после двухмесячного перерыва возобновили обстрелы Запорожской АЭС. По данным министерства, только 19–20 ноября они выпустили по станции по меньшей мере 25 снарядов, один из которых попал в крышу спецкорпуса № 2, где хранится ядерное топливо.

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