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Журналист Андрей Караулов объявлен в федеральный розыск

12:20 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журналист Андрей Караулов объявлен в федеральный розыск, следует из данных базы розыска МВД России.

В карточке базы указано, что Караулов разыскивается по статье УК РФ.

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