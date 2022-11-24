Журналист Андрей Караулов объявлен в федеральный розыск
12:20 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Журналист Андрей Караулов объявлен в федеральный розыск, следует из данных базы розыска МВД России.
В карточке базы указано, что Караулов разыскивается по статье УК РФ.
Новости
- 13:20 24.11.2022
- ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе «Южный поток»
- 13:19 24.11.2022
- Москва помогла оформить федеральные выплаты 30 тыс. жителей новых регионов и Украины
- 13:12 24.11.2022
- Герман Греф: Ипотечный портфель Сбербанка в 2022 году вырастет почти на 16%, в 2023 году рост продолжится
- 13:05 24.11.2022
- РФ будет бороться с попытками США скрыть цели деятельности Пентагона на Украине — Рябков
- 13:00 24.11.2022
- Пашинян назвал переговоры внутри ОДКБ честными, позитивными и открытыми
- 12:44 24.11.2022
- Заммэра Анастасия Ракова: москвичи теперь смогут получать льготные электронные рецепты сроком до года
- 12:32 24.11.2022
- В Москве выявили 1 058 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 24.11.2022
- В РФ с начала года выявлено 660 тыс. фактов фиктивной регистрации иностранцев
- 12:00 24.11.2022
- Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола
- 11:50 24.11.2022
- К Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились новые организации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать