Пашинян назвал переговоры внутри ОДКБ честными, позитивными и открытыми

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал прошедшие в среду переговоры внутри Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) честными, позитивными и открытыми.

«Вчера состоялось заседание Совета ОДКБ, по итогам которого нам, к сожалению, не удалось прийти к общему мнению по двум важным документам. Но также хочу сказать, что состоялось очень открытое, честное и позитивное обсуждение и эти два документа были отправлены на доработку. Несмотря на то, что Армения не подписала декларацию ОДКБ и решение о действиях ОДКБ во время эскалации 13 сентября (на границе с Азербайджаном — прим. ТАСС), дискуссию считаю позитивной. Также переговоры с РФ в двустороннем формате считаю позитивными. Я надеюсь, что мы выполним зафиксированные договоренности как можно скорее», — отметил он в четверг на заседании правительства.