Две мобильные лаборатории и 10 беспилотников Украина получит от Бельгии - Минобороны

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия поставит Украине 10 подводных беспилотников, две мобильные лаборатории для контроля уровня радиации, а также применения химического или бактериологического оружия, м обеспечит подготовку военных для украинской армии. Об этом сообщила в субботу министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в интервью газете Soir («Суар»).



«Бельгийская время в ближайшее время выполнит решение совета министров Бельгии по отправке [на Украину] 10 подводных беспилотников, производства бельгийской компании ECA Robotics. Эти дроны позволяют идентифицировать любые подводные угрозы — от мин, до шпионских средств. Это совершенно новая технология, которая значительно им поможет. Бельгийская армия уже использует такие средства. Они все будут доставлены на Украину к концу мая в несколько этапов», — сообщила министр.



