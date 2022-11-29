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Городской транспорт в Париже может подорожать сразу на 20%

18:25 27.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена на разовые билеты и электронные карты, используемые в городском транспорте в Париже и пригородах, как ожидается, подорожают с нового года на 20%. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Бэ-эф-эм.

Как отмечается в сообщении, с 1 января «билет на одну поездку может подорожать с нынешних 1,9 евро до 2,3 евро». Кроме того, повысится и стоимость проезда по электронной карте Navigo («Навиго»). Пополнить ее на месяц, в случае утверждения новых тарифов на будущий год, будет стоит 90 евро вместо нынешних 75,2 евро, указывает телеканал.

По его данным, повышение тарифов позволит увеличить доходы транспортников на 440 млн евро в течение года. Ожидается, что эти деньги пойдут, в частности, на повышение зарплаты персонала.

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