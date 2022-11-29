Киеву не нужны площадки для переговоров с Москвой — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва приветствует усилия некоторых стран помочь в урегулировании ситуации на Украине, но Киеву переговорные площадки не нужны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что целый ряд и зарубежных государственных деятелей, и стран заявляют о готовности предоставить свою площадку [для переговоров]. Безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю. Но в той ситуации, которую мы де-факто сейчас имеем и де-юре, с украинской стороны такие площадки востребованными быть не могут», — подчеркнул представитель Кремля.

Так он, в частности, прокомментировал готовность Ватикана предоставить площадку для переговоров.