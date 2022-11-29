Родственников мобилизованных москвичей приглашают на предновогодние мероприятия
15:21 29.11.2022
В Москве Центр поддержки семей мобилизованных приглашает семьи отправившихся на воинскую службу горожан поучаствовать в предновогодних мероприятиях. По словам заместителя директора Центра Ольги Лотвановой, в программу включены творческие мастер-классы, сказочные квесты, игры, фотосессии, угощения для детей и взрослых. «Предновогодние встречи помогут почувствовать атмосферу теплого и доброго праздника, сохранить семейные традиции, — говорит Ольга Лотванова. - Дети вместе с мамами смастерят елочные игрушки и открытки, отправят письмо Деду Морозу, примут участие в квестах, играх и фотосессиях. Мероприятия пройдут с 1 по 16 декабря. Надеемся, что приятные сюрпризы порадуют гостей и подарят им частичку нашего тепла и внимания».
Горожан ждут в Центре поддержки семей мобилизованных, его адрес - улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1 (ближайшие станции метро — «Площадь Ильича» и «Римская»). Программа доступна на сайте центра, записаться на участие в мероприятиях можно, позвонив по единому телефону горячей линии Департамента труда и социальной защиты населения Москвы +7 495 870-44-44.
Напомним, Центр поддержки семей мобилизованных действует с октября нынешнего года на базе специализированного центра занятости «Моя карьера». Его сотрудники оказывают помогают семьям москвичей, призванных в рамках частичной мобилизации. Центр работает в будние дни с 09:00 до 20:00 или в субботу с 09:00 до 16:00.
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