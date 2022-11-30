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НОВОСТИ

Билеты на елку мэра Москвы в этом году раздадут семьям мобилизованных, многодетным, а также отличникам

09:53 30.11.2022

На традиционные новогодние представления в Гостином дворе, которые состоятся с 24 декабря 2022 года по 6 января 2023 года билеты получат и дети мобилизованных москвичей. По данным городских властей, приглашения на елки от имени мэра Сергея Собянина получили более 42 тыс. детей. Среди них те, кто отличился в учебе, спорте, лауреаты олимпиад, конкурсов и премии правительства Москвы, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также те, кто остался без попечения родителей. Вместе с ними отпраздновать Новый год смогут дети из семей мобилизованных горожан.

В нынешнем году маленьким москвичам предстоит отправиться навстречу сказкам и чудесам на волшебном экспрессе, который отправится от праздничного вокзала в фойе Гостиного двора. Здесь гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка, а помощники волшебника помогут прибывшим на елку найти место в зале. Как отмечают организаторы, гостям приготовили представление, а также карнавал елочных игрушек, встречи с персонажами известных фильмов и мульфильмов, карусель, мастер-классы и игровые зоны, аквагрим, необычные новогодние фотозоны и декорации. Родители и сопровождающие, которые не планируют посещать музыкальный спектакль, могут подождать детей в мульткинотеатре.

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