Цена газа в Европе поднялась выше $1 500 за 1 тыс. куб. м

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов поднялась выше $1 500 за 1 тыс. куб. м впервые с 14 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет более 5%.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 544 за 1 тыс. куб. м, или 144,2 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Цена газа в Европе растет на постепенно увеличивающемся отборе газа из хранилищ из-за похолодания и сокращении в последние дни средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.